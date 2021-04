Hauck & Aufhäuser belässt Deutsche Beteiligungs AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Verkauf des Anteils am Telekommunikationsdienstleister DNS sei bereits im Ausblick und ihren Schätzungen enthalten, schrieb Analystin Marie-Therese Grübner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Transaktion unterstreiche die bisherigen Erfolge der Beteiligungsgesellschaft bei derartigen Geschäften./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2021 / 08:22 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2021 / 08:22 / MEZ

