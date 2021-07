Hauck & Aufhäuser belässt Deutz auf 'Buy' - Ziel 12 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Deutz vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Motorenhersteller dürfte mit Blick auf die Auftragseingänge und den Umsatz stark abgeschnitten haben, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt sollten die Resultate seine These von einer zyklischen Erholung der Aktien bestätigen./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2021 / 08:11 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2021 / 08:17 / MESZ

