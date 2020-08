Hauck & Aufhäuser belässt Knorr-Bremse auf 'Sell' - Ziel 61 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Sell" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Der erneute Abgang eines Vorstandsvorsitzenden mahne bei dem Bremsenherstellers zur Vorsicht, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. In Hinblick auf die ESG-Kriterien hinterlasse das Personalkarussell einen bitteren Nachgeschmack./mf/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / 09:45 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2020 / 09:47 / MESZ

