Hauck & Aufhäuser belässt Krones auf 'Buy' - Ziel 70 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Krones nach der Ankündigung eines weiteren Stellenabbaus auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Neuigkeiten zu Restrukturierung zeigten, dass das Management des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen fokussiert an Kostensenkungen arbeite, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Selbsthilfepotenzial sowie die erwartete Nachfrageerholung nach der Corona-Krise seien noch nicht ausreichend in den Aktienkurs eingepreist./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / 08:00 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2020 / 08:15 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.