Hauck & Aufhäuser belässt Krones auf 'Buy' - Ziel 87 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Die Aktie des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen zählt zu den "Top Picks" der Bank für 2020. Der Konzern dürfte sich umsatz- und ergebnisseitig in den kommenden Quartalen weiter verbessern, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Krones vollziehe die Kehrtwende./ajx/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 / 08:17 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2020 / 08:19 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.