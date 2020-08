Hauck & Aufhäuser hebt MTU auf 'Hold' - Ziel 145 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat MTU nach Quartalszahlen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 130 auf 145 Euro angehoben. Vom zweiten Halbjahr an dürfte sich die Lage des Triebwerkherstellers wieder bessern, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aussagen des Managements deuteten auf eine Erholung der Umsätze im profitableren militärischen Triebwerksbau hin./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2020 / 09:19 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2020 / 09:19 / MESZ

