Hauck & Aufhäuser hebt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel 62 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Aktie des Bausoftware-Anbieters Nemetschek von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 62 Euro belassen. Analyst Christian Sandherr sieht in der Kursschwäche eine Kaufgelegenheit. Die Gewinnqualität nehme dank eines höheren wiederkehrenden Umsatzanteils zu. Das Wachstum beschleunige sich nach 2021. Vor diesem Hintergrund erscheine das Papier derzeit attraktiv bewertet, schrieb Sandherr in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 07:56 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2021 / 08:19 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.