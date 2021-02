Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Flatexdegiro auf 100 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Flatexdegiro von 73 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Januar habe der Onlinebank eine Rekordzahl an neuen Kunden beschert, schrieb Analyst Frederik Jarchow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Handelsaktivität durch die Anleger steige in Zeiten des Lockdowns und durch die Volatilität. Hinzu komme die Revolte der privaten Anleger, die sich zuletzt vor allem in den USA abspielte./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / 08:27 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 08:27 / MEZ

