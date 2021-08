Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Jost Werke auf 71 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Jost Werke vor dem Quartalsbericht von 70 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer sei in der Spur für ein Rekordjahr, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er hob seine Schätzungen an./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2021 / 08:42 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2021 / 08:42 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.