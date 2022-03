Hauck Aufhäuser Lampe belässt Puma auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für Puma nach Zahlen von Nike auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der US-Konkurrent habe mit seinem dritten Geschäftsquartal die Erwartungen von Analysten übertroffen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies unterstütze seine These, dass die Wachstumstreiber am Sportartikelmarkt intakt bleiben. Es scheine auch, als ob sich die Situation in den Lieferketten verbessere. Dies sei positiv, auch für Puma, sein "Top Pick" im Konsumgütersektor./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2022 / 08:09 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2022 / 08:10 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.