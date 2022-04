Hauck Aufhäuser Lampe belässt S&T auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für die Aktie von S&T auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Management des im SDax notierten österreichischen Technologiekonzerns bleibe höchst zuversichtlich, dass der Verkauf des Geschäfts mit IT-Dienstleistungen über die Bühne gehe, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bislang gebe es offenbar 20 an der Sparte interessierte Parteien, zeitnah werde es wohl weitere Gespräche geben. Die Auftragslage bei S&T sei in diesem Jahr bislang stark geblieben./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 08:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2022 / 08:31 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.