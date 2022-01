Hauck Aufhäuser Lampe belässt SAF-Holland auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die jüngsten Daten zur Auftragsentwicklung im Geschäft mit Sattelaufliegern stützten seine positive Sicht auf die Aktien, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt sei der Nutzfahrzeugzulieferer unter allen von ihm beobachteten Werten am besten aufgestellt, um von einer Wirtschaftserholung nach der Pandemie zu profitieren./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2022 / 08:07 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2022 / 08:17 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.