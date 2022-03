Hauck Aufhäuser Lampe hebt Puma auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat Puma SE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 100 Euro belassen. Der zurückgekommene Aktienkurs biete derzeit eine gute Einstiegsgelegenheit in eine intakte Wachstumsstory, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Schließlich verfüge der Sportartikelhersteller über eine exzellente Markendynamik, eine erfolgreiche Strategie und gewinne Marktanteile hinzu. Dabei gebe es im Vergleich zu den Wettbewerbern Adidas und Nike noch viel Aufholpotenzial./tav/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 08:13 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 08:15 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.