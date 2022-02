Hauck Aufhäuser Lampe senkt Ziel für Zeal Network - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat das Kursziel für Zeal Network von 55 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Marie-Therese Grübner kürzte für den Lotto-Anbieter mit Blick auf 2023 ihre Gewinnschätzungen um etwa ein Fünftel. 2021 sei die Jackpot-Aktivität schwach gewesen, dies dürfte sich nun wieder etwas normalisieren, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem kämen die Sofortgewinn-Spiele wohl später als geplant. In turbulenten Märkten erweise sich die Aktie aber als robust. Sie biete beim gegenwärtigen Kursniveau 40 Prozent Kurspotenzial. Für ihre 2021er-Schätzungen sieht die Analystin nur wenig Risiken./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 08:35 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2022 / 08:35 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.