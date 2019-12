Hauck & Aufhäuser senkt Koenig & Bauer-Ziel auf 54 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Koenig & Bauer nach der Prognosesenkung von 68 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Ausmaß sei zwar überraschend, schrieb Analyst Henning Breiter in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Bewertung sieht er aber so gut wie keine Rückschlagsrisiken mehr für die Papiere des Druckmaschinenherstellers./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2019 / 22:57 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2019 / 08:18 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.