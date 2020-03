Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Cancom auf 61 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Cancom von 67 auf 61 Euro gesenkt aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister könne als Gewinner aus der Coronavirus-Krise hervorgehen, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit seinem Portfolio sei er ideal auf den zunehmenden Trend zur Heimarbeit eingestellt. Zudem kämen rund 30 Prozent seiner Umsätze aus dem öffentlichen Sektor. Letztendlich dürfte das operative Geschäft aber trotzdem in dem kommenden Monaten belastet werden./kro/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 08:12 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2020 / 08:21 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.