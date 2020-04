Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Gea auf 15 Euro - 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Gea Group von 21 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Seiner Ansicht nach ist die Prognose über einen leichten Umsatzrückgang in diesem Jahr angesichts der Covid-19-Krise zu optimistisch, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er glaubt vielmehr, dass die Umsätze in diesem Jahr um 20 Prozent und das operative Ergebnis (Ebitda) sogar um fast 30 Prozent einbrechen könnten. Die hohe Bewertung des Papiers sei daher nicht gerechtfertigt./kro/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 08:11 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 08:14 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.