Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Kion auf 70 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Kion nach Jahreszahlen von 74 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe im Geschäft mit Flurförderzeugen, Lagertechnik und damit verbundenen Dienstleistungen seinen Marktanteil erhöht, hob Analyst Frederik Bitter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie hervor. In der Sparte "Automatisierte Lagersysteme" sei die Projektpipeline sehr gut gefüllt. Bei seinem neuen Kursziel berücksichtige er nun das aktuelle Zahlenwerk sowie den Unternehmensausblick für 2020 inklusive der in Aussicht gestellten Investitionsausgaben./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 08:12 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2020 / 08:24 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.