Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Stabilus auf 37 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Stabilus nach der kassierten Konzernprognose von 58 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Corona-Krise belaste nicht nur das Autozuliefergeschäft des Konzerns, sondern sollte auch zu einem Gewinnrückgang über den am schwachen Industriegeschäft leidenen Produktmix sorgen, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit einer Dividendenkürzung./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2020 / 07:39 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2020 / 08:17 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.