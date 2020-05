Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Ströer auf 68 Euro - 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Ströer vor Zahlen von 74 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Catharina Claes rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem soliden Auftaktquartal des Außenwerbe-Spezialisten, bevor diesen die Krise erwischen werde. Ihre Schätzungen passte sie an erneuerte Kostenerwartungen, Sondereffekte und die weitere Zukaufstrategie an./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 08:44 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 09:02 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.