Hauptmann tritt nach Vorwürfen in Maskenaffäre aus der CDU aus

(Stellt im vierten Satz richtig: Vorwürfe gegen Hauptmann, nicht gegen Hirte.)

Berlin (Reuters) - Der frühere thüringische CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann ist aus der Partei ausgetreten. Das bestätigte der CDU-Landesvorsitzende Christian Hirte am Freitag.

Hirte hatte Hauptmann wegen der Vorwürfe in der Maskenaffäre zuvor zum Parteiaustritt aufgefordert. In den vergangenen Tagen waren Vorwürfe bekannt geworden, Hauptmann habe möglicherweise mit bis zu einer siebenstelligen Summe von der Anbahnung von Maskengeschäften in der Corona-Krise im Jahr 2020 profitiert. Am Donnerstag wurden mehrere CDU-Büros in Thüringen durchsucht. Hauptmann war als Bundestagsabgeordneter zurückgetreten, nachdem es zunächst Vorwürfe gab, er habe von Kontakten zu Aserbaidschan in unlauterer Weise profitiert. Später kamen Vorwürfe einer Verwicklung in Maskengeschäfte hinzu.