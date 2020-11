Hauptversammlung der UmweltBank beschließt Dividende

Die virtuelle außerordentliche Hauptversammlung der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808) hat am Donnerstag die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,33 Euro je Aktie beschlossen. Im Vergleich zum letzten Jahr (0,33 Euro) blieb die Dividende damit unverändert. Es ist die 16. Ausschüttung in Folge. Die Bank will ihren Aktionären wieder den Bezug von Aktien statt der Barauszahlung des Gewinnanteils anbieten.

Die aktuelle Dividendenrendite liegt auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 12,00 Euro und der geplanten Dividende bei 2,75 Prozent. „Die UmweltBank ist bislang weitgehend unbeschadet durch die Corona-Krise gekommen. Unser Kerngeschäft ist auf nachhaltige Immobilienprojekte und die erneuerbaren Energien fokussiert - beide Bereiche sind sehr krisenfest“, so Jürgen Koppmann, Sprecher des Vorstands.

Als erste grüne Bank Deutschlands startete die UmweltBank AG am 25. Juni 2001 auf dem Börsenparkett.

Redaktion MyDividends.de