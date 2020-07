Hauptversammlung von Helma beschließt Dividende

Die Helma Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578) hat an diesem Freitag ihre virtuelle Hauptversammlung abgehalten. Für das Geschäftsjahr 2019 wurde die Zahlung einer Dividende von 1,85 Euro je Aktie beschlossen.

Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe von 1,30 Euro ausgeschüttet. Damit wird die Dividende um rund 42 Prozent erhöht. Beim derzeitigen Börsenkurs von 36,20 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,11 Prozent. Im Jahr 2012 wurde erstmals eine Dividende in Höhe von 0,20 Euro (für das Geschäftsjahr 2011) an die Aktionäre ausgezahlt.

Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr 2019 von 253,3 Mio. Euro auf 263,24 Mio. Euro, wie bereits am 4. März berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis nach Anteilen Fremder von 16,14 Mio. Euro nach 14,49 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,04 Euro (Vorjahr: 3,62 Euro). Die Jahresprognose für 2020 wurde Ende März 2020 zurückgezogen.

Helma mit Sitz in Lehrte bei Hannover wurde 1980 gegründet. Der Fokus liegt auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Die Börsennotiz erfolgte am 19. September 2006. Größter Einzelaktionär ist Gründer und Vorstand Karl-Heinz Maerzke mit 39,6 Prozent der Anteile.

Redaktion MyDividends.de