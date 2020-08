Hauptversammlung von Noratis beschließt Dividende

Die Aktionäre der Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4) haben heute auf der virtuellen Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende von 0,80 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 20,70 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,86 Prozent.

„2019 war für die Noratis ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir konnten unser EBIT auf 15,8 Mio. Euro steigern und ein Ergebnis nach Steuern von 8,6 Mio. Euro erreichen. Mit der attraktiven Dividende lassen wir auch unsere Aktionäre an unserer guten Geschäftsentwicklung partizipieren“, so Noratis-Chef Igor Bugarski.

Die Noratis AG ist ein in Eschborn bei Frankfurt ansässiger Bestandsentwickler von Wohnimmobilien. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten.

Seit dem 25. Juni 2017 notiert die Aktie der Noratis AG an der Börse. Der Platzierungspreis lag bei 18,75 Euro je Aktie.

Redaktion MyDividends.de