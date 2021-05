Hausärzte gegen nachträgliche digitale Impferfassung - "Sind kein Passamt"

Berlin (Reuters) - Die an der Corona-Impfkampagne beteiligten Hausärzte wehren sich gegen Pläne einer nachträglichen digitalen Erfassung der Impfungen.

"Jeglicher zusätzliche Aufwand ist definitiv zu viel", sagte Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes, der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. "Daher kann man unseren Praxen auch nicht zumuten, dass wir zusätzlich noch die nachträgliche Erfassung der Impfungen übernehmen. Wir sind Hausärzte und nicht das Passamt", fügte er hinzu. Man könne den Ärzten neben der Patientenversorgung, den Impfungen und den Testungen nicht noch mehr aufbürden, sagte er. Mit der Aufhebung der Priorisierung bei der Impfungen trotz immer noch knapper Impfstoffmengen werde die Belastung in den Praxen ohnehin zunehmen - wegen der ständigen Versuche von Patienten, sich einen Impftermin zu besorgen. Hinzu komme der Druck durch die Enttäuschung und die Wut einiger Patienten, die noch keinen Termin bekommen könnten, sagte Weigelt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten werden am Donnerstag kommender Woche (27. Mai, ab 14.00 Uhr, MESZ) über offene Fragen beim Impfen reden. Dazu gehört die digitale Erfassung der Impfungen, die für den geplanten digitalen Impfnachweis Voraussetzung ist. Dabei muss geklärt werden, von wem die Millionen bereits verabreichter Impfungen, die nur in dem gelben Impfbüchlein eingetragen wurden, nachträglich erfasst werden. Zudem wollen Bund und Länder dann in Erwartung der Freigabe des Vakzins von Biontech für Jugendliche ab zwölf besprechen, wo Jugendliche geimpft werden sollen. Die Hausärzte plädieren für die Praxen, Alternativen sind die Schulen und Impfzentren.