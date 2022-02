Hawaiian Electric Industries hebt die Dividende an

Der Energiekonzern Hawaiian Electric Industries Inc. (ISIN: US4198701009, NYSE: HE) wird seine vierteljährliche Dividende von 0,34 US-Dollar auf 0,35 US-Dollar (um 2,9 Prozent) je Aktie anheben. Aktionäre erhalten die nächste Ausschüttung am 10. März 2022 (Ex-Dividenden Tag: 23. Februar 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,40 US-Dollar ausbezahlt. Unter Zugrundelegung des aktuellen Börsenkurses von 41,26 US-Dollar (Stand: 14. Februar 2022) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 3,30 Prozent. Seit dem Jahr 1901 wird bereits ununterbrochen eine Dividende ausgeschüttet. Hawaiian Electric ist der größte Anbieter von Elektrizität auf Hawaii. Über seine Tochtergesellschaften werden nach Firmenangaben über 95 Prozent der Bevölkerung von Hawaii mit Energie versorgt. Der Umsatz betrug im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 (31. Dezember) 770,27 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 652,22 Mio. US-Dollar) bei einem Gewinn von 54,99 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 50,96 Mio. US-Dollar), wie am 14. Februar in Honolulu berichtet wurde. Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 0,58 Prozent im Minus und die derzeitige Marktkapitalisierung liegt bei 4,51 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. Februar 2022). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de