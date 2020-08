Hawesko lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Die Hamburger Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708) wird an diesem Donnerstag ihre virtuelle Hauptversammlung abhalten. Hawesko will die Dividende für das Jahr 2019 auf insgesamt 1,75 Euro erhöhen. Die Ausschüttung setzt sich aus einer regulären Dividende von 1,30 Euro zuzüglich einer Sonderdividende von 0,45 Euro zusammen.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 43,10 Euro und unter Zugrundelegung der Gesamtausschüttung entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,06 Prozent. Hawesko will damit das 22. Jahr nach dem Börsengang 1998 eine Dividende ausschütten.

Im zweiten Quartal 2020 stieg der Konzernumsatz um 13 Prozent auf 153,8 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 136,2 Mio. Euro), wie am 6. August berichtet wurde. Dabei konnte im Segment E-Commerce ein Umsatz von 62,0 Mio. Euro erzielt werden, was einem Plus von 43 Prozent entspricht. Im Halbjahreszeitraum (1. Januar bis 30. Juni) stieg der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 8,5 Prozent auf 277,6 Mio. Euro. Das EBIT kletterte im ersten Halbjahr um 49 Prozent auf 13,1 Mio. Euro. Der Konzernüberschuss betrug 7,6 Mio. Euro nach 4 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,89 Euro, nach 0,44 Euro im Vorjahreshalbjahr.

Der Börsengang von Hawesko erfolgte im Mai 1998. Der Konzern ist ein Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern über verschiedene Vertriebskanäle wie Jacques‘ Wein-Depot und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter. Größter Aktionär von Hawesko ist die Tocos Beteiligungs GmbH mit 72,6 Prozent der Anteile.

