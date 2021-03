Hawesko: Starke Vorab-Zahlen 2020

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die Hawesko Holding AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) von der starken Entwicklung in den Bereichen Retail und E-Commerce profitiert, während es im B2B-Segment wegen der Auswirkungen von Corona zu einem Umsatzrückgang gekommen ist. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und nennt ein positives Rating.

Nach Analystenaussage seien Gastronomie und Hotellerie zwar massiv von den geltenden Einschränkungen betroffen gewesen, der Umsatzrückgang habe im B2B-Segment durch die steigende Nachfrage von Großhandelskunden aus dem Fach- und Lebensmitteleinzelhandel jedoch lediglich 5 Prozent betragen. Im Gegensatz dazu sei beim Geschäft im Bereich Retail und E-Commerce ein Boom zu verzeichnen gewesen, so der Analyst. Durch die umfangreichen Schließungen in der Gastronomie habe sich der Konsum von Wein und Spirituosen zunehmend in die eigenen vier Wände verlagert. Dieser Trend könne zumindest in der ersten Jahreshälfte 2021 andauern.

Nach Meinung des Analysten profitiere die Hawesko-Gruppe massiv von der bereits vor Jahren gestarteten Digitalisierungsstrategie. Deutliche Fortschritte habe die Gesellschaft auch bei der Umstellung der Marken auf die Digital-Commerce-Plattform erzielt, so dass insgesamt beeindruckende vorläufige Zahlen für 2020 erreicht worden seien. Vor dem Hintergrund des deutlich gestiegenen Ergebnisses könne sich GSC eine Anhebung der Basisausschüttung auf 1,40 Euro vorstellen. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel auf 52,00 Euro (zuvor: 50,00 Euro) und stuft die Aktie mit „Kaufen“ (zuvor: „Halten“) ein.

Hawesko AG - ISIN: DE0006042708