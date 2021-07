HCI Group kündigt Dividende für das dritte Quartal an

Die amerikanische HCI Group Inc. (ISIN: US40416E1038, NYSE: HCI) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,40 US-Dollar je Aktie an ihre Investoren aus, wie am Montag berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 1,60 US-Dollar Dividende aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 93,32 US-Dollar (Stand: 12. Juli 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,71 Prozent.

Aktionäre erhalten die Auszahlung für das dritte Quartal 2021 am 17. September 2021 (Record date: 20. August 2021). Die Holdinggesellschaft Homeowners Choice hatte Ende Mai 2013 ihren Namen in HCI Group geändert. Der wichtigste Tochterkonzern ist Homeowners Choice Property & Casualty Insurance Company - ein Anbieter von Versicherungsprodukten für Hausbesitzer in Florida. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte die HCI Group einen Umsatz von 94,87 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 55,38 Mio. US-Dollar), wie am 6. Mai 2021 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 6,85 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 0,55 Mio. US-Dollar).

Der Konzern hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 779,2 Mio. US-Dollar. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street auf der derzeitigen Kursbasis mit 78,43 Prozent im Plus (Stand: 12. Juli 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de