HDE sieht sehr verhaltenen Start für Händler nach Laden-Öffnungen

Düsseldorf (Reuters) - Nach der Öffnung von Ladengeschäften abseits des Lebensmittelhandels in Deutschland ist dem Branchenverband HDE zufolge der große Ansturm der Verbraucher ausgeblieben.

Die Konsumstimmung der Bürger sei in der Corona-Krise weiter sehr gedämpft, sagte ein HDE-Sprecher am Mittwoch. Die Menschen sorgten sich in der Pandemie um ihre berufliche Existenz und ihr Geld. "Die Verbraucher befinden sich im Krisenmodus, die Verbraucherstimmung ist im Keller", sagte der Sprecher.

Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dass Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern seit Wochenbeginn wieder die Pforten öffnen dürfen. Die Umsetzung ist Ländersache. Zudem gibt es Sonderregelungen - auch Buchhändler, Fahrradläden und Autohändler dürfen unabhängig von der Größe der Läden wieder Kunden einlassen. In Nordrhein-Westfalen können zudem auch Einrichtungshäuser wie Ikea die Rollgitter öffnen, deren Verkaufsflächen deutlich größer als 800 Quadratmeter sind. In einigen Bundesländern können aber auch große Filialen Kunden wieder begrüßen, wenn sie Verkaufsflächen mit einer Größe von 800 Quadratmetern abtrennen. Die Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn machen etwa davon gebrauch, auch der Warenhauskonzern Galerie Karstadt Kaufhof greift auf diese Sonderregeln zurück.

Der HDE hatte die Beschlüsse von Bund und Ländern für eine Öffnung scharf kritisiert. "Die neue Regelung zieht Wettbewerbsverzerrung nach sich und benachteiligt viele Händler", sagte ein Sprecher. Der Verband hatte weitere Lockerungen gefordert: Alle Unternehmen seien unabhängig von ihrer Größe in der Lage, gesundheitliche Vorgaben zum Abstand von Kunden und Hygienemaßnahmen umzusetzen, hatte HDE-Präsident Josef Sanktjohanser gesagt.