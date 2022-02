HDI Seguros entscheidet sich für eine Zusammenarbeit mit Akur8 zur Optimierung des Tarifierungsprozesses in Chile

HDI Seguros und Akur8 haben ihre Zusammenarbeit angekündigt mit dem Ziel der Optimierung des Tarifierungsprozesses von HDI in Chile. Diese Zusammenarbeit stärkt die Präsenz von Akur8 in Lateinamerika und bedeutet für Akur8 gleichzeitig den Eintritt in den chilenischen Versicherungsmarkt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220208005002/de/

Durch Verwendung transparenter KI-Technologie, welche den Prozess der Risikomodellierung automatisiert, optimiert die cloud-basierte SaaS-Anwendung von Akur8 die Tarifierungsmöglichkeiten für Versicherungsunternehmen. Versicherer profitieren von einer verbesserten Prognoseleistung und einem beschleunigten Tarifierungsprozess, der zu einer bessere Reaktionsfähigkeit am Markt führt. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf Geschäftserfolge, während gleichzeitig die vollständige Transparenz und Kontrolle über die erstellten Modelle gewahrt bleibt.

“Unsere Allianz mit Akur8 ist ein weiterer Beweis für unsere technologische und digitale DNA. Die Nutzung von State-of-the-Art Technologie zur Gewährleistung einer schnelleren, genaueren und vollständig transparenten Tarifierung ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal, und HDI Seguros freut sich, in diesem Bereich eine Vorreiterrolle zu übernehmen“, so Felipe Feres, Geschäftsführer von HDI Seguros in Chile.

HDI Seguros gehört zum globalen Konzern Talanx, welcher Finanz- und Versicherungsdienstleistungen in mehr als 150 Ländern anbietet. HDI Seguros ist ein Pionier am chilenischen Versicherungsmarkt, bekannt für seine Servicequalität und seine innovativen Produkte, basierend auf den neuesten Technologien. HDI Seguros plant, die Module “Risk” und “Demand” von Akur8 für seine Produkte im Bereich Schadens- und Unfallversicherungen für Privat- und Geschäftskunden zu nutzen. Mit Akur8 will HDI Seguros seine Modellierungsgenauigkeit verbessern und die Reaktionsfähigkeit auf dem Markt weiter steigern, um so eine Vorreiterrolle bei der Tarifierung in der Versicherungsbranche einzunehmen.

„Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit HDI Seguros in Chile bekannt zu geben, einem Pionier der Digitalisierung und Feinjustierung der Tarifierung im Versicherungsgeschäft. Akur8 ist stolz darauf, Teil der Tarifierungsplattform zu sein, für die sich HDI Seguros entschieden hat, und ihren Tarifierungsteams eine revolutionäre Geschwindigkeit und Leistung zu bieten, sowie die vollständige Nachvollziehbarkeit des Prozesses zu gewährleisten“, erklärte Samuel Falmagne, CEO von Akur8.

„Die Erschließung des chilenischen Marktes ist ein spannendes Projekt. Wir verfügen über ein starkes spanischsprachiges Team für den lateinamerikanischen Markt und freuen uns, dass wir unsere Präsenz dort verstärken können. Diese neue Zusammenarbeit mit HDI Seguros ist ein enormer Schritt für uns und zeigt einmal mehr die Attraktivität der Akur8-Platform für Kunden auf der ganzen Welt“, ergänzte Brune de Linares, Chief of Sales bei Akur8.

„Unsere Teams freuen sich darauf, Akur8 jeden Tag zu nutzen, nachdem sie sich im Zuge des Pilotprojekts umfassend von der Leistungsfähigkeit der Akur8-Plattform überzeugen konnten. Akur8 wird unsere Tarifierungsspezialisten in ihren Bemühungen unterstützen, den Prozess der Tarifgestaltung zu verbessern, neues Know-How zu erwerben und den Geschäftswert für HDI Seguros zu steigern“, fügte Camilo Torres Valenzuela, Pricing Ass. Manager von HDI Seguros in Chile, hinzu.

Über Akur8

Akur8 revolutioniert den Tarifierungsprozess von Versicherungen mit transparenter KI. Das Unternehmen hat eine einzigartige KI-basierte SaaS-Lösung für die Tarifierung von Versicherungen entwickelt, die die Modellierung für Versicherungsunternehmen automatisiert und gleichzeitig eine vollständige Transparenz und Kontrolle über die erstellten Modelle gewährleistet, wie von Regulierungsbehörden weltweit gefordert wird. Akur8 ist die einzige SaaS-Anwendung auf dem Markt, die die Welten des maschinellen Lernens und der Versicherungsmathematik miteinander verbindet.

Über HDI Seguros - Chile

HDI Seguros ist eine der wichtigsten chilenischen Versicherungsgesellschaften. Das Unternehmen ist bekannt für seinen ausgezeichneten Kundenservice, sein innovatives Produkt- und Dienstleistungsangebot sowie seine Firmenvision, welche die Digitalisierung von Produkten und Prozessen, den Austausch von Best Practices und die Entwicklung neuer Technologien fördert. HDI Seguros ist Teil des Talanx-Konzerns, der drittgrößten Versicherungsholding in Deutschland und der siebtgrößten in Europa, zu der mit Hannover RE auch einer der weltweit führenden Rückversicherer gehört.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220208005002/de/

Medienanfragen

Für Akur8

Anne-Laure Klein

+33 (0)6 63 79 44 74

anne-laure.klein@akur8.com