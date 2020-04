HEAD electronics Goes Medical

HEAD electronics hat das ISO13485 Audit aufgrund der herausragenden Leistungsstärke des bestehenden Produktionsbetriebes, in dem FactoryLogix von Aegis das Herzstück darstellt, schnell und problemlos bestanden.

Aegis Software, ein weltweiter Anbieter von Manufacturing Execution Software (MES) gibt heute bekannt, dass HEAD electronics die ISO13485 Akkreditierung erhalten hat, was zum Teil auf Aegis als ihrem geschätzten Softwareanbieter von IIoT-gesteuerter MES-Software beruht.

HEAD electronics ist auf die Entwicklung und Montage von Industrieelektronik spezialisiert und hat schnell den dringenden Bedarf erkannt, kritische medizinische Geräte herzustellen. Um diese wichtige Arbeit ausführen zu können, hat das Unternehmen schnell und nahtlos die ISO13485 Akkreditierung erreicht.

“Wir sehen es als unsere Hauptaufgabe an, den Menschen bestmöglich durch diese Krise zu helfen“, erläutert Sini Dilrosun, Qualitätsmanager bei HEAD electronics. “Wir sind sehr stolz auf unser Team, das alles darangesetzt hat, um dies schnellstmöglich zu verwirklichen, basierend auf unseren herausragenden normalen Produktionspraktiken, deren Kern die MES-Software FactoryLogix von Aegis bildet. Wir können jetzt mit vielen potenziellen Kunden für die ersten Produkte, die eine medizinische Zertifizierung erfolgen, in Kontakt treten.”

Eine derartige Akkreditierung soll die Qualität und Zuverlässigkeit von Produkten auf einem außergewöhnlich hohem Niveau sicherstellen. Die Unternehmenskultur und die gesamte Denkweise bei HEAD electronics hatte an sich bereits seit jeher derart hohe Ansprüche gestellt. Daher konnte HEAD electronics flexibel auf sich bietende Geschäftsmöglichkeiten und - bedürfnisse reagieren und, unterstützt durch die Adaptabilität von FactoryLogix, die Art der gefertigten Produkte schnell ändern.

Daniel Walls, European Managing Director bei Aegis Software äußert sich hierzu wie folgt: “Es kann keine größere Anerkennung der Leistungsstärke und der Fähigkeiten unserer Software geben, als es seinen Kunden, in diesem Falle HEAD electronics, zu ermöglichen, größte Anerkennung zu erfahren, indem sie die wichtigsten Geschäftsbedürfnisse ihrer Kunden erfüllen können. Es erfüllt uns mit Stolz, dass FactoryLogix den Menschen dabei hilft, in diesen Krisenzeiten dringende unverzichtbare medizinische Geräte herstellen zu können.”

Die Kunden von HEAD electronics können sich einer herausragenden Versorgung medizinischer Geräte sicher sein. Dies differenziert die Marktposition und den Wert von HEAD electronics nur noch weiter, da das Unternehmen zum direkten Nutzen vieler Menschen, die von der Covid-19 Pandemie betroffen sind, schnell und zuverlässig reagiert hat.

Über HEAD electronics

Head Electronics BV wurde im Jahre 1987 in Katwijk, in den Niederlanden gegründet. HEAD ist die Abkürzung für "Holland Electronics Advanced Development". HEAD electronics entwickelt und produziert Elektronik für die unterschiedlichsten Kundenanwendungen. Dabei ist das Unternehmen nicht nur auf einen bestimmten Sektor konzentriert, sondern hebt sich von der Konkurrenz dadurch ab, dass ein breites Spektrum an verwandten Dienstleistungen angeboten werden kann, bei denen stets der Kunde im Mittelpunkt steht, der weitestgehend entlastet werden soll. Zusätzliche Informationen können Sie der Website des Unternehmens entnehmen: https://www.head.nl

Über Aegis Software

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1997, bietet Aegis Software eine umfassende und flexible End-to-End Manufacturing Execution System (MES) Plattform, die den Herstellern die Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz bringt, die sie benötigen. Aegis Software hat weltweit bereits über 2.100 Herstellern aus den Bereichen Elektronik, Medizin, Automobil, Militär sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie mit höchster Qualität bei der Umsetzung schneller und beständiger Innovationen geholfen und dabei gleichzeitig deren Betriebskosten gesenkt.

Wenn Sie mehr über Aegis Software erfahren möchten, dann besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens https://www.aiscorp.com/de/.

