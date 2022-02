Healthcare Services hebt die Dividende leicht an

Der amerikanische Dienstleister Healthcare Services Group Inc. (ISIN: US4219061086, NYSE: HCSG) hebt die Quartalsdividende leicht an. Es werden künftig 0,21125 US-Dollar ausgeschüttet (Vorquartal: 0,21 US-Dollar). Dies entspricht einer Anhebung um knapp 0,60 Prozent.

Aktionäre erhalten die 75. Quartalsdividende in Folge am 25. März 2022 (Record day: 25. Februar 2022). Es ist die insgesamt 74. Dividendenanhebung in Folge seit der ersten Zahlung einer Quartalsdividende im Jahr 2003.

Auf das Gesamtjahr schüttet Healthcare Services Group 0,845 US-Dollar aus. Somit errechnet sich eine aktuelle Dividendenrendite von 4,98 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 16,97 US-Dollar (Stand: 9. Februar 2022).

Das Unternehmen erzielte im vierten Quartal (31. Dezember) des Geschäftsjahres 2021 einen Umsatz in Höhe von 420,45 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 423,18 Mio. US-Dollar), wie am 9. Februar berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 2,11 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 27,75 Mio. US-Dollar).

Die Healthcare Services Group ging im Jahr 1983 an die Börse. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Putz- und Reinigungsservice für Krankenhäuser oder auch Essenslieferungen für Krankenhäuser oder Seniorenheime.

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie des Unternehmens an der Wall Street mit 4,61 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,23 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. Februar 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de