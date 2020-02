Healthcare Trust of America meldet Dividende

Die amerikanische Healthcare Trust of America Inc. (ISIN: US42225P5017, NYSE: HTA) zahlt eine Quartalsdividende von 0,315 US-Dollar. Aktionäre erhalten die Dividende am 9. April 2020 (Record date: 2. April 2020), wie am Donnerstag berichtet wurde.

Auf das Gesamtjahr gerechnet schüttet Healthcare Trust of America 1,26 US-Dollar aus. Somit errechnet sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,86 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 32,67 US-Dollar (Stand: 13. Februar 2020). Healthcare Trust of America firmiert als Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen ist 2006 gegründet worden. Im Jahr 2012 erfolgte der Gang an die Börse. Die Healthcare Trust of America Inc. besitzt und betreibt Klinikgebäude sowie Arztpraxen. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 176,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 172,3 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 9,04 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 15,61 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 7,89 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 6,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 13. Februar 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de