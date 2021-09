HeartFlow gibt die Aufnahme der ersten drei Patienten in die FUSION-Studie bekannt

Vom National Health Care Institute der Niederlande unterstützte Studie zur Bewertung der Rolle der HeartFlow-Analyse bei der Reduzierung unnötiger invasiver Verfahren

HeartFlow, Inc., der Marktführer bei der Revolutionierung der Präzisionsherzversorgung, gab heute bekannt, dass Ärzte des Erasmus MC Hospital (Rotterdam NL) die ersten drei Patienten in die randomisierte kontrollierte Studie FUSION (Zusätzlich zu FFRct im diagnostischen Pfad von Patienten mit stabilen Brustschmerzen, um unnötige invasive Koronarangiographie zu reduzieren) aufgenommen haben. Die FUSION-Studie, die vom National Health Care Institute der Niederlande (subsidieregeling Veelbelovende zorg: Zorginstituut Nederland / ZonMw) unterstützt wird, wird evaluieren, ob die Verwendung der HeartFlow FFRct-Analyse als Teil eines koronaren Diagnosepfads zur Reduzierung unnötiger invasiver Koronarangiogramme (ICAs) wirksam ist.

Jedes Jahr besuchen 180.000 Patienten in den Niederlanden einen Kardiologen mit Beschwerden über Brustschmerzen.1 Als Teil des diagnostischen Weges erhalten Patienten typischerweise ein koronares Computertomographie-Angiogramm (CTA), um festzustellen, ob eine Stenose oder Verengung der Koronararterie vorliegt. Das Ausmaß, in dem eine Verengung Brustschmerzen verursacht, ist allein durch ein koronares CTA nicht immer klar und die Patienten werden oft zu einem ICA geschickt. Über die Hälfte der Patienten, die sich einem ICA unterziehen, haben keine oder nur eine nicht-obstruktive Erkrankung2, so dass das ICA im Nachhinein überflüssig wird.

„Durch die Kombination der funktionellen Informationen von HeartFlow FFRct mit den anatomischen Informationen aus dem koronaren CTA können wir besser nicht-invasiv beurteilen, bei welchen Patienten eine weitere invasive Untersuchung erforderlich ist“, sagte Ricardo Budde, MD, PhD, Associate Professor and Principal Investigator of Cardiovascular Imaging, Erasmus MC Hospital. „Mit der FUSION-Studie erwarten wir eine Reduzierung unnötiger ICAs um 33 %, was unserer Meinung nach zu Kosteneinsparungen für das gesamte Gesundheitssystem führen wird.“

In die FUSION-Studie sollen 528 Patienten aus sechs niederländischen Krankenhäusern aufgenommen werden, darunter Erasmus MC, UMCG, UMC Utrecht, das Krankenhaus Admiraal de Ruyter in Goes, St. Jansdal in Lelystad und Gelre Krankenhäuser Apeldoorn. Patienten, deren CTA eine koronare Herzkrankheit zeigt, werden zwischen dem HeartFlow-FFRct-Arm oder dem ICA-Arm randomisiert. Der primäre Endpunkt ist die Rate unnötiger ICAs, wie sie sich in ICAs ohne obstruktive Koronarstenose, definiert als anatomische Verengung >50 % oder invasive FFR ≤0,80, widerspiegelt. Nach Abschluss der Studie wird erwartet, dass die Daten die Erstattung der HeartFlow-Analyse durch die Krankenkassen in den Niederlanden unterstützen.

„Sowohl in klinischen Studien als auch in der praktischen klinischen Praxis haben wir gesehen, dass der Einsatz der HeartFlow-Analyse in einem koronaren Diagnosepfad zu einer signifikanten Reduzierung invasiver Angiogramme führt, die im Nachhinein unnötig sind“, sagte Campbell Rogers, MD, FACC, Chief Medical Officer, HeartFlow. „Wir gehen davon aus, dass die FUSION-Studie ähnliche Ergebnisse wie unsere vorherigen Studien liefern wird und freuen uns darauf, mit dem National Health Care Institute zusammenzuarbeiten, um die HeartFlow-Analyse in naher Zukunft Patienten in den Niederlanden zur Verfügung zu stellen.“

Über die HeartFlow-FFRct-Analyse

Ausgehend von einem standardmäßigen koronaren Computertomographie-Angiogramm (CTA) nutzt die HeartFlow-Analyse Deep Learning und hochqualifizierte Analytiker, um ein digitales, personalisiertes 3D-Modell des Herzens zu erstellen. Die HeartFlow-Analyse verwendet dann leistungsstarke Computeralgorithmen, um Millionen komplexer Gleichungen zu lösen, um den Blutfluss zu simulieren, und liefert FFRct-Werte entlang der Koronararterien. Diese Informationen helfen Ärzten, die Auswirkungen einer Blockade auf den Blutfluss zu beurteilen und den optimalen Behandlungsverlauf für jeden Patienten zu bestimmen. Ein positiver FFRct-Wert (≤0,80) zeigt an, dass eine Koronarblockade den Blutfluss zum Herzmuskel in einem Maße behindert, das eine invasive Behandlung rechtfertigen kann.

Daten, die die Sicherheit, Wirksamkeit und Kosteneffizienz der HeartFlow-Analyse belegen, wurden in mehr als 425 von Experten begutachteten Veröffentlichungen veröffentlicht, einschließlich Langzeitdaten über einen Zeitraum von fünf Jahren. Die HeartFlow-Analyse bietet die höchste diagnostische Leistung, die bei einem nicht-invasiven Test verfügbar ist.3 Bis heute haben Kliniker auf der ganzen Welt die HeartFlow-Analyse bei mehr als 100.000 Patienten eingesetzt, um bei der Diagnose von Herzerkrankungen zu helfen.

Über HeartFlow

HeartFlow ist führend bei der Revolutionierung der Präzisionsherzversorgung und kombiniert auf einzigartige Weise menschlichen Einfallsreichtum mit fortschrittlicher Technologie. Die nicht-invasive HeartFlow-FFRct-Analyse von HeartFlow nutzt künstliche Intelligenz, um ein personalisiertes dreidimensionales Modell des Herzens zu erstellen. Mithilfe dieses Modells können Kliniker die Auswirkungen einer Blockade auf den Blutfluss besser beurteilen und die beste Behandlung für Patienten bestimmen. Die Technologie von HeartFlow spiegelt unsere Wurzeln im Silicon Valley wider und vereint über zwei Jahrzehnte wissenschaftliche Erkenntnisse mit den neuesten Fortschritten in der künstlichen Intelligenz. Die HeartFlow-FFRct-Analyse ist in den USA, Großbritannien, Kanada, Europa und Japan kommerziell verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.heartflow.com.



