Heartland Express kündigt 67. Quartalsdividende in Folge an

Der Logistikkonzern Heartland Express Inc. (ISIN: US4223471040, NASDAQ: HTLD) wird unverändert eine Quartalsdividende in Höhe von 2 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Damit erhalten die Aktionäre auf das Gesamtjahr gerechnet weiterhin 0,08 US-Dollar.

Es ist die 67. Quartalsdividende in Folge, die der Konzern ausschüttet. Die Auszahlung erfolgt am 1. April 2020 (Record date: 20. März 2020). Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 17,24 US-Dollar (Stand: 10. März 2020) bei 0,46 Prozent. Im dritten Quartal 2003 startete das Unternehmen mit der Auszahlung einer Dividende.

Heartland Express ist von Russell A. Gerdin im Jahr 1978 gegründet worden. Im November 1986 erfolgte der Gang an die Börse. Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in North Liberty im US-Bundesstaat Iowa. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte das Unternehmen einen operativen Umsatz von 167,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 147 Mio. US-Dollar), wie am 23. Januar berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 12,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 22,4 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 18,10 Prozent im Minus und weist eine aktuelle Marktkapitalisierung von 1,4 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 10. März 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de