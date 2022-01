Heartland Financial zahlt Dividende aus

Der Finanzdienstleister Heartland Financial USA Inc. (ISIN: US42234Q1022, NASDAQ: HTLF) schüttet eine Quartalsdividende von 27 US-Cents an die Aktionäre aus, wie am Freitag berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 25. Februar 2022 (Record date: 11. Februar 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,08 US-Dollar Dividende bezahlt. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 51,13 US-Dollar (Stand: 21. Januar 2022) entspricht das einer Dividendenrendite von 2,11 Prozent. Heartland Financial USA mit Hauptsitz in Dubuque, im Bundesstaat Iowa, ist 1981 gegründet worden. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 53,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 45,5 Mio. US-Dollar), wie am 25. Oktober 2021 berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie, die an der Technologiebörse NASDAQ notiert ist, auf der aktuellen Kursbasis mit 1,03 Prozent im Plus. Die derzeitige Marktkapitalisierung liegt bei 2,16 Mrd. US-Dollar (Stand: 21. Januar 2022). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de