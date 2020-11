HeavytraderZ: Favoriten-Wechsel an den Börsen?

Andreas Wolf von den HeavytraderZ schaut auf DAX und SDAX - die Nebenwerte machten in diesem Jahr die Pace. Dazu Zooplus - was kann nach drei gehobenen Prognosen noch kommen? Walmart - ein Auf und Ab an der Börse. Zeit für Skepsis? Nvidia- eine Aktie, die 2020 teuer geworden ist?

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008