Hedgefonds drängt Aareal Bank zu Komplett-Verkauf von IT-Tochter

Frankfurt (Reuters) - Der aktivistische Investor Teleios gibt sich mit den Plänen der Aareal Bank für einen Teil-Verkauf der IT-Tochter Aareon nicht zufrieden.

Die komplette Trennung von der Tochter oder die Veräußerung eines Mehrheitsanteils könne beträchtlich mehr Geld in die Kassen des Immmobilienfinanzierers spülen und mehr Bieter auf den Plan rufen, argumentierte der Hedgefonds am Mittwoch. Das würde "für die Aareal und ihre Aktionäre die bessere Option darstellen". Teleios forderte das Management um Aareal-Chef Hermann Merkens auf, die erhaltenen Interessenbekundungen offen zu legen und in einem zweigleisigen Prozess sowohl einen Mehrheits- als auch einen Minderheitsverkauf der Aareon zu prüfen.

Die Aareal Bank hatte ihre IT-Tochter am Dienstag ins Schaufenster gestellt, will aber eine Mehrheitsbeteiligung behalten. Mit einem Finanzinvestor als Partner will der Immobilienfinanzierer das Wachstum der IT-Sparte forcieren. Teleios fordert schon seit längerem einen Verkauf oder eine Abspaltung der Sparte. Ende April hat Teleios seine Beteiligung wieder auf über fünf Prozent aufgestockt und hält nach eigenen Angaben aktuell 6,5 Prozent.