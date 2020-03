Hedgefonds Teleios reduziert Beteiligung an der Aareal Bank

Frankfurt (Reuters) - Der aktivististische Investor Teleios hat seine Beteiligung an der Aareal Bank gesenkt.

Der Hedgefonds verringerte seinen Anteil an dem Wiesbadener Immobilienfinanzierer in den vergangenen Tagen auf 2,69 Prozent von zuvor gut fünf Prozent, wie aus Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht, die am Freitag veröffentlicht wurden. Der Investor fordert seit einiger Zeit von der Aareal Bank einen Verkauf oder eine Abspaltung ihre IT-Tochter Aareon. Doch Bankchef Hermann Merkens hält davon wenig. Er will die IT-Tochter, die dem Geldhaus in Zeiten niedriger Zinsen wichtige Provisionserträge liefert, mit Übernahmen stärken.