Heico wird die 84. halbjährliche Dividende in Folge ausschütten

Der amerikanische Luft- und Raumfahrtkonzern Heico Corporation (ISIN: US4228061093, NYSE: HEI) zahlt eine halbjährliche Dividende von 8 US-Cents an seine Aktionäre aus, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Insgesamt ist dies die 84. halbjährliche Auszahlung in Folge seit dem Jahr 1979.

Die Zahlung erfolgt am 15. Juli 2020 (Record date: 1. Juli 2020). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet entspricht dies einer Dividende von 0,16 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 113,72 US-Dollar (Stand: 9. Juni 2020) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0,14 Prozent. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 468,15 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 515,65 Mio. US-Dollar), wie am 26. Mai 2020 berichtet wurde. Der operative Gewinn lag bei 108,16 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 119,18 Mio. US-Dollar). Die Heico Corporation hat ihren Firmensitz in Hollywood, im US-Bundesstaat Florida, und ist überwiegend als Zulieferer für die Luft- und Raumfahrtindustrie tätig. Der Konzern ist u. a. für die Entwicklung und Produktion von Hochtechnologieteilen sowie für die Reparatur ganzer Flugzeugkomponenten verantwortlich. Die Aktie liegt seit Anfang des Jahres 2020 an der Wall Street mit 0,38 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 15,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. Juni 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de