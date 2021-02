HEIDELBERG PHARMA - Kurssprung nach positiven Studienergebnissen

Heidelberg Pharma AG - WKN: A11QVV - ISIN: DE000A11QVV0 - Kurs: 7,020 € (XETRA)

Laut den von Heidelberg Pharma und der Universität Indiana in der Fachzeitschrift Science Translational Medicine veröffentlichen Ergebnisse zeigen das Trastuzumab-ATAC "eine außerordentliche Wirksamkeit bei der Behandlung bestimmter triple-negativer Brustkrebsarten (TNBC)" (Quelle: Guidants News). Die Anleger zeigen sich erfreut, die Aktie springt an die Jahreshochs. Diese Kursentwicklung fügt sich gut ein in das übergeordnet sehr konstruktive Setup im Chart.

Ausbruch über die Jahreshochs könnte Rally einleiten

Klettert die Aktie nachhaltig über die Hürde bei 7,10 - 7,20 EUR, könnte weiteres Kaufinteresse aufkommen. Eine neue Aufwärtswelle könnte eingeleitet werden. Das erste Ziel liegt dann am Allzeithoch bei 9,08 EUR, darüber hinaus wäre später Platz bis rund 13 EUR.

Vor einem Ausbruch auf neue Jahreshochs könnte es aber auch problemlos noch zu Kursrücksetzern bis 6,60 oder 6,10 - 6,20 EUR kommen. Erst mit einem Rückfall unter 5,90 EUR per Tagesschluss würde eine ausgedehntere Zwischenkorrektur bis 5,30 - 5,40 oder 4,90 - 5,00 EUR wahrscheinlicher werden. Unterhalb von 4,90 entstehen größere Verkaufssignale.

Heidelberg Pharma AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)