HEIDELBERGCEMENT - Aktie attackiert doppeltes Kursziel

Ein solider Aufwärtstrend bei der Aktie von HeidelbergCement wurde im Oktober von einer kurzen, aber heftigen Korrektur unterbrochen. Allerdings setzte der Wert bei 147,40 EUR mit neuem Schwung zu einem steilen Anstieg an, der die vorherigen Erholungsphasen in den Schatten stellte. Schon Ende November wurde der Projektionszielbereich von 61,76 bis 62,07 EUR erreicht. Dort kam es zu einer minimalen Gegenbewegung, die in dieser Woche vom nächsten dynamischen Anstieg abgelöst wird.

Kaufsignal in Reichweite

Diese Kaufwelle führte den Wert heute im frühen Handel über die Widerstände auf ein neues Verlaufshoch bei 63,00 EUR. Sollte sich die Aktie also jetzt über 61,76 EUR per Schlusskurs halten können und das bisherige Tageshoch bzw. die dort verlaufende deckelnde Triggerlinie überschreiten, wäre weiteres Aufwärtspotenzial bis 65,15 und 66,04 EUR generiert. Sprich, die Aktie könnte an die nächsthöhere Projektionszielzone ansteigen. Darüber liegt das nächste Widerstandscluster erst im Bereich von 70,00 bis 72,00 EUR.

Um einen direkten Anstieg über 65,00 EUR in den nächsten Handelstagen nicht zu gefährden, sollte der Wert jetzt nicht mehr unter 59,50 EUR korrigieren. In diesem Fall käme es zu einer Gegenbewegung bis zum Support bei 57,66 EUR, ehe hier der nächste Ausbruchsversuch starten kann.

HeidelbergCement Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)