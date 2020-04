HeidelbergCement besorgt sich über Anleihe 650 Millionen Euro

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat angesichts der Corona-Krise am Anleihemarkt 650 Millionen Euro neue Schulden aufgenommen. "HeidelbergCement hat mit der erfolgreichen Platzierung der Anleihe nochmals seine Liquiditätsposition gestärkt und gezeigt, dass das Unternehmen auch in schwierigen Marktsituationen einen guten Zugang zum Kapitalmarkt besitzt", sagte Finanzchef Lorenz Näger am Donnerstag laut Mitteilung.

Vor zwei Wochen hatte der Dax -Konzern wegen der Coronavirus-Pandemie seinen Ausblick ausgesetzt, weil die Lage derzeit zu unsicher sei. In den USA waren wichtige Bauprojekte gestoppt worden, in West- und Südeuropa gingen die Volumina zuletzt zurück. In Norditalien hat HeidelbergCement Werke geschlossen. Das Unternehmen ist vor allem stark bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton und beschäftigt 55 000 Mitarbeiter./men/he