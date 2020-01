HEIDELBERGCEMENT - Chance auf Rally

HeidelbergCement AG - WKN: 604700 - ISIN: DE0006047004 - Kurs: 65,020 € (XETRA)

Nach dem Test des langfristigen Aufwärtstrends im Dezember 2018 und einem Tief bei 51,84 EUR setzte die Aktie von HeidelbergCement zu einer kurzen, aber starken Rally an. Diese führte sie bis auf ein Hoch 73,52 EUR im April 2019. Seitdem korrigiert der Wert. Dabei fiel er im Tief auf die Unterstützung bei 58,12 EUR zurück. Die anschließenden Rallyversuch scheiterten im Bereich um 69,84 EUR. Gestern fiel die Aktie erneut auf den Aufwärtstrend seit Dezember 2018 zurück. Dieser verläuft heute bei ca. 62,46 EUR. Über die beiden letzten Handelstage und dem heutigen Tag zeigt sich nach aktuellem Stand ein Morning Star an diesem Aufwärtstrend.

Jetzt wieder aufwärts?

Sollte sich der Morning Star am Aufwärtstrend bis zum Tagesschlusskurs halten, dann könnte die Aktie von HeidelbergCement zu einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung ansetzen. Das Ziel wäre zunächst einmal der Widerstand bei 69,84 EUR. Gelingt ein Ausbruch darüber, dann ergäbe sich sogar Potenzial in Richtung 73,52 EUR. Sollte der Wert allerdings unter 62,46 EUR abfallen, ergäbe sich ein neues Verkaufssignal. In diesem Fall würden Abgaben in Richtung 58,12 oder sogar 51,84 EUR drohen.

