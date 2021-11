HeidelbergCement, Dermapharm, Fashionette, Home24 und Nordex – die größten Bewegungen vor Börsenstart

Die Quartalsberichtssaison neigt sich dem Ende zu. Trotzdem gibt es in den hinteren Reihen noch einige Nachzügler, die mit ihren Zahlen und Nachrichten schon vorbörslich für Bewegung sorgen.

HeidelbergCement

Die Anteile des Dax-Konzerns legten auf Tradegate zu. Die französische Großbank Societe Generale stufte die Aktie des Baustoffherstellers auf „Buy“ hoch. Die Papiere legen um 0,5 Prozent zu.

Nordex

Werbung Knock-Outs zur HeidelbergCement Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Der größte Kraftwerksbetreiber in der Türkei – hat die Nordex Group mit der Lieferung und Errichtung von zwölf Anlagen des Typs N163/5.X für den 68,4-MW-Windpark „Erciyes“ beauftragt. Der Auftrag umfasst auch einen Premium Service zur Wartung und Instandhaltung der Turbinen über 20 Jahre. Es ist der erste Nordex-Auftrag in der Türkeifür einen Windpark mit Anlagen der 5-MW-Klasse. Auf Tradegate geht es für die Aktie über 1 Prozent in die Höhe.

Dermapharm

Die Aktie des Pharmahändler verliert bei Tradegate rund 4 Prozent nachdem das Unternehmen die Prognose gekürzt hat Der Umsatz soll demnach in diesem Jahr um 15 bis 20 Prozent zulegen, bislang hatte das Management noch ein Plus von 24 bis 26 Prozent eingeplant.

Fashionette

Der online-Händler für teure Handtaschen hat seine gesenkte Prognose mit den Zahlen zum dritten Quartal bestätigt. Der Nettoumsatz für das dritte Quartal 2021 ist im Vergleich zum Vorjahr um +41,6 Prozent auf 31,8 Millionen Euro gestiegen. Für den Neunmonatszeitraum stieg der Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahr um +31,0 Prozent. Auf Tradegate legt die Aktie mehr als 1 Prozent zu.

Durch die weiter steigenden Corona-Zahlen stehen auch heute wieder viele Gewinner der Pandemie auf dem Einkaufszettel der Anleger. So liegen die Papiere von Home24 auf Tradegate über 2 Prozent im Plus.

Redaktion onvista

Foto: Vintage Tone / Shutterstock.com