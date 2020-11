HEIDELBERGCEMENT - Die Risiken nehmen zu!

HeidelbergCement AG - WKN: 604700 - ISIN: DE0006047004 - Kurs: 50,400 € (XETRA)

Mit einem Plus von fast 3 % schiebt sich die HeidelbergCement-Aktie im frühen Montagshandel an die Spitze der Dax Gewinner. Damit findet der kleine Stabilisierungsprozess seit Mitte letzter Woche endlich Anschlusskäufer. Ob das Kaufinteresse jedoch ausreicht, um in der Aktie einen kurzfristigen Aufwärtstrend zu etablieren, bleibt noch abzuwarten. Immerhin ist der Aktienkurs in den letzten Tagen stark unter Druck geraten, nachdem die Käufer erneut nicht die Kraft hatten, nachhaltig Kurse oberhalb von 56 EUR zu etablieren.

Konsolidierung oder Trendwechsel?

Die HeidelbergCement-Aktie steht vor einer wichtigen Entscheidung. Im bullischen Fall war der jüngste Rückfall unter 49,35 EUR nur ein Ausrutscher und die Aktie kann sich jetzt wieder stabilisieren. Im Rahmen einer solchen Entwicklung bleibt ein neues Tief nach Möglichkeit aus, während man sich mit Blick auf die nächsten Wochen wieder dem Verkaufsbereich ab 56 EUR zuwenden wird. Formationstechnisch könnte sich dabei eine Art ausweitendes Dreieck ergeben.

Alternativ dazu war die jüngste Verkaufswelle nur das erste Standbein eines neuen, zumindest kurzfristigen Abwärtstrends. In diesem Fall dürfte das Verkaufsinteresse in den nächsten Tagen wieder steigen und die Aktie fällt in Richtung 44,75 EUR zurück. Darunter wären auch Abgaben auf 42 und sogar 38 EUR möglich. Das Risiko für dieses Szenario hat auf alle Fälle zugenommen. Zudem sorgen die am Donnerstag laut Terminkalender anstehenden Quartalszahlen ebenfalls für einen weiteren Unsicherheitsfaktor.

HeidelbergCement AG Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)