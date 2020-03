HeidelbergCement erhöht die Dividende das zehnte Jahr in Folge

Der Baustoffkonzern HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004) wird die Dividende auf 2,20 Euro je Aktie erhöhen. Im Vorjahr wurden 2,10 Euro ausbezahlt. Damit wird die Ausschüttung um rund 5 Prozent gesteigert. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 34,40 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 6,39 Prozent.

Die Dividende wird somit das zehnte Jahr in Folge angehoben. HeidelbergCement wird aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus die ordentliche Hauptversammlung nicht wie geplant am 7. Mai 2020 durchführen, sondern auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 verschieben, wie am Donnerstag berichtet wurde.

Der DAX-Konzern steigerte den Konzernumsatz im Jahr 2019 um 4,3 Prozent auf 18,9 Mrd. Euro, wie HeidelbergCement am Donnerstag ebenfalls mitteilte. Auf vergleichbarer Basis stieg der Umsatz um 2,1 Prozent. Insgesamt liegt der Jahresüberschuss bei 1,24 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,28 Mrd. Euro).

Vor dem aktuellen Hintergrund sei ein seriöser Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020 zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich, wie HeidelbergCement weiter erläuterte.

Redaktion MyDividends.de