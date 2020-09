HeidelbergCement Long: 75-Prozent-Chance

HeidelbergCement (HC) ist nach dem schweizer Baustoffriesen LafargeHolcim die Nummer zwei der weltweit größten Zementhersteller. Die Kernaktivitäten des Konzerns umfassen neben der Herstellung und den Vertrieb von Zement auch die Bereitstellung von Zuschlagstoffen, die wesentlichen Rohstoffe von Beton. Hervorzuheben ist, dass sich das Management neue Klimaschutzziele setzt. Bis 2025 sollten die CO2-Emissionen 30% unter jene aus dem Jahr 1990 sinken. Bis 2050 ist die CO2-Neutralität bei der Betonherstellung geplant. Dieses Commitment macht Sinn, nachdem auch unter den Investoren das Bewusstsein für Nachhaltigkeit wächst. Doch der neue Vorstandschef Dominik von Achten legt den Fokus auch auf die Steigerung des Ziels der operativen Rendite um 3 % auf 22 Prozent bis 2025. Dies sollte die Marktteilnehmer weiter bei der Stange halten.

.

Zum Chart

.

Der Kurs von HC hat seit Anfang 2018 bis Mitte März 2020 den Long-Investoren nicht viel Freude gemacht. Eine Seitwärtsbewegung im gesamten Jahr 2019 ließ die Investoren kurz hoffen, bevor der Corona Sell Off in der Spitze für weitere 54 % an Kursverlust sorgte. In der Gegenbewegung hat der Kursverlauf einen steileren und einen darauffolgenden flacheren Aufwärtstrend ausgebildet. Der flachere Trend ist trotz zweimaligen Kurseinbruchs Ende Juli und Mitte September 2020 noch intakt, nachdem sich die Kurseinbrüche jeweils an der unteren Begrenzung des Trends stabilisieren konnten. Aktuell testet das Papier gerade den Widerstand bei 52,82 Euro. Es erscheint wahrscheinlich, dass die Marke von 52,82 Euro zumindest einmal getestet wird, bevor weiteres Kurspotential auszuschöpfen ist. Sollte der Kurs von HC wieder auf Vorkrisenniveau steigen, bedeutet dies einen Zugewinn von 19 %.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 52,82 // 60,85 Euro Unterstützungen: 46,97 // 44,65 Euro

Fazit

Das Management von HC ist sehr bemüht, neue Aktionäre hinzu zu gewinnen. Der neue Vorstandschef Dominik von Achten plant, sowohl die Margen zu als auch die Umweltstandards des Konzerns zu erhöhen.

.

Mit einem Turbo Open End Call auf HeidelbergCement (WKN MC94MF) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs des Baustoffriesen erwarten, überproportional durch einen Hebel von 4,13 profitieren. Das Ziel sei bei 60,85 Euro angenommen (2,10 Euro beim Turbo). Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt dabei 23,55 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 46,10 Euro platziert werden. Im Turbo Open End Call ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,63 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,58 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC94MF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,20 - 1,24 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 39,82 Euro Basiswert: HeidelbergCement AG KO-Schwelle: 39,82 Euro akt. Kurs Basiswert: 52,08 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,10 Euro Hebel: 4,13 Kurschance: + 75 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Spotlight Update: HelloFresh SE

Die am 23. September.2020 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN VP5XVM auf eine steigende Aktie von HelloFresh zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Call Turbo Open End schloss am 29 September 2020 zum Geldkurs von 1,34 Euro und lag mit 88 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Turbo Call auf ein neues Level bei 1,06 Euro nachziehen.

HelloFresh (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.