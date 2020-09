HeidelbergCement: Mainfirst-Empfehlung treibt die Aktie an – folgt der Anlauf auf das Pre-Corona-Hoch?

HeidelbergCement kann heute in einem schwächelnden Gesamtmarkt mit einem Hoch seit Februar positiv auf sich aufmerksam machen. Grund ist eine Empfehlung des Investmenthauses Mainfirst.

Analyst Tobias Wörner traut den Papieren in seiner Studie vor dem Kapitalmarkttag am Mittwoch mit einem Kursziel von 65 Euro noch einiges vom derzeitigen Stand bei 55 Euro zu. Der Baustoffkonzern könne an einigen Stellschrauben drehen und entsprechende Optimierungsmaßnahmen dürften die bisher unterdurchschnittliche Aktie stützen, so der Experte. Er bevorzugt sie nun auch gegenüber den Papieren des französischen Wettbewerbers Saint Gobain.

Vor dem Corona-Crash haben die Akien in etwa auf dem Kursziel des Analysten notiert. Derzeit stehen sie mit einem Plus von 1,6 Prozent bei 55,54 Euro. Aus charttechnischer Sicht konnte die Aktie in den letzten Handelstagen einiges an Momentum hinzugewinnen und wichtige Trendlinien überschreiten.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Travis Wolfe / Shutterstock.com

